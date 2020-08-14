подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 августа 2020, пятница, 14:25 13
Общество 2020-08-14T14:25:27+03:00
Українські Новини
Кабмин расширил список лиц, которые могут не проходить самоизоляцию при пересечении границы

Кабмин расширил список лиц, которые могут не проходить самоизоляцию при пересечении границы

Валерия Драгомирова
Кабмин, Коронавирус, самоизоляция, Отмена самоизоляции
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

В то время, как список стран, открытых для украинцев, увеличился до 42, Кабинет Министров расширил список лиц, которым не обязательна самоизоляция.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В перечень попали лица, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы, и лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации.

Кроме того, в министерстве напоминают, что самоизоляцию могут не соблюдать:

  • лица, не достигшие 12 лет;
  • лица, которые являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
  • работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;
  • водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющие регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
  • инструкторы вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство во имя мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил;
  • деятели культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин для туристов самоизоляцию, если у них есть тесты на COVID-19. 

Ранее Литва отменила 14-дневную самоизоляцию для прибывших из Украины

Больше новостей о: Кабмин Коронавирус самоизоляция Отмена самоизоляции

Не выходить на улицу без документов. Какие ограничения "желтой зоны" будут действовать в Киеве с понедельника
В Киеве снова увеличилось количество больных коронавирусом за сутки. Один человек умер
Новости
Кабмин расширил список лиц, которые могут не проходить самоизоляцию при пересечении границы 14:25
В Киеве автомобиль протаранил кофейню. Скриншот видео
В Киеве автомобиль протаранил кофейню. Есть пострадавшие 14:04
В случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен, — Марченко 13:43
Бойко выступил на митинге против запрета местных выборов 13:42
В Беларуси начали выпускать задержанных на протестах людей. Скриншот видео
Там было море крови. Выпущенные из СИЗО белорусы рассказали о пытках и издевательствах 13:22
больше новостей
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
Повышение будет постепенным. В Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах 05:30
Полиция до сих пор не знает, почему загорелся дом главы ЦПК Шабунина 12:49
больше новостей
Пять лет в режиме ожидания: как НАБУ снижает уровень доверия к власти 17:30 Пресс-релиз
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
больше новостей
В Украине повысят минималку в три этапа. Когда это произойдет и насколько вырастет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok