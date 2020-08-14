Кабмин расширил список лиц, которые могут не проходить самоизоляцию при пересечении границы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В перечень попали лица, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы, и лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации.

Кроме того, в министерстве напоминают, что самоизоляцию могут не соблюдать:

лица, не достигшие 12 лет;

лица, которые являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющие регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

инструкторы вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство во имя мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил;

деятели культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин для туристов самоизоляцию, если у них есть тесты на COVID-19.

Ранее Литва отменила 14-дневную самоизоляцию для прибывших из Украины.