Министр Кулеба подачу воды в Крым рассматривает в качестве инструмента деоккупации

В то время, как премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что подача воды в аннексированный Россией Крым является вопросом гуманитарной ответственности перед людьми, новоназначенный министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вопрос подачи воды в Крым должен рассматриваться в качестве инструмента деоккупации полуострова.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это инструмент деоккупации. Я имею в виду, что ответ на этот вопрос, давать или нет, должен рассматриваться как инструмент деоккупации", - сказал он.

До этого премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что подача воды в Крым не является вопросом торговли с оккупантом или бизнеса, а является вопросом гуманитарной ответственности Украины перед людьми, которые живут на поуострове.

Как сообщали Українськi Новини, ранее председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что его слова о возобновлении подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе не правильно поняли.

В свою очередь руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что идея возобновления подачи воды в Крым в обмен на отвод сил и средств боевиков на Донбассе - это личная позиция Арахамия, которая никогда не обсуждалась между Украиной и Россией.