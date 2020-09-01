Фокин заявление по Донбассу сделал устно, письмо в Раду не поступало, – пресс-служба Разумкова

Бывший премьер-министр и первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – Россия) Витольд Фокин заявление по Донбассу касательно местных выборов на оккупированных территориях сделал устно, письмо соответствующего характера в Раду не поступало

Соответствующее значение слов председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова уточнила его пресс-служба.

"Дмитрий Александрович сказал, что просто есть заявление Фокина – так как указано в новости, в его цитате, но в Раду такого письма не приходило. Такого спикер не говорил", – сказали в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ опубликовали новость о поступлении в Раду письма Фокина со слов Разумкова.

Как сообщали Українські новини, Фокин отреагировал на критику из-за слов о выборах на Донбассе.

Также Ермак назвал заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе Донбасса "личной позицией".

Кроме того, Аваков назвал заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе Донбасса таким, которое не отвечает национальным интересам Украины.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости