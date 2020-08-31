Ермак назвал заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе Донбасса "личной позицией"

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что отдельные комментарии бывшего премьер-министра и первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Витольда Фокина об общей амнистии и особом статусе для Донбасса не отражают официальную позицию украинской делегации в ТКГ, в то время, как Аваков назвал заявление Фокина антиукраинским.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, с которыми почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - сказал Ермак.

Он отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали другие тяжкие преступления.

Руководитель Офиса Президента также отметил, что "минские соглашения" и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах.

"Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал Президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины", - отметил Ермак.

Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков считает антиукраинским заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе для Донбасса.

18 августа Зеленский назначил Фокина первым замом Кравчука в ТКГ. А 30 июля Зеленский назначил главой украинской делегации в ТКГ Кравчука вместо Кучмы.

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