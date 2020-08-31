Киевское "Динамо" в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с нидерландским клубом

Соперником киевского "Динамо" на этой стадии отбора станет нидерландский "АЗ" из города Алкмар.

Выход в следующий раунд квалификации решится по результатам одного матча.

Команды сыграют в Киеве на НСК "Олимпийский" 15 или 16 сентября.

Остальные пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:

"Ференцварош" (Венгрия) – "Динамо Загреб" (Хорватия)

"Карабах" (Азербайджан) – "Мольде" (Норвегия)

"Омония" (Кипр) – "Црвена Звезда" (Сербия)

"Мидтьюлланд" (Дания) – "Янг Бойз" (Швейцария)

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) – "Динамо Брест" (Беларусь)

"ПАОК" (Греция) – "Бенфика" (Португалия)

"Гент" (Бельгия) – "Рапид Вена" (Австрия).

Матчи пройдут 15 и 16 сентября.

Как сообщали Українські новини, киевское "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1, снова оставив дончан без Суперкубка Украины.

Также "Динамо" презентовало новую форму на сезон 2020-2021.

Кроме того, у двух игроков киевского "Динамо" обнаружили коронавирус.

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