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  • Киевское "Динамо" в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с нидерландским клубом
31 августа 2020, понедельник, 13:37 59
Спорт 2020-08-31T13:37:01+03:00
Українські Новини
Киевское "Динамо" в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с нидерландским клубом

Киевское "Динамо" в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с нидерландским клубом

Александр Савич
Футбол, Лига Чемпионов, Жеребьевка, Динамо Киев
Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА. Фото: uefa.org
Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА. Фото: uefa.org

Сегодня, 31 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает УЕФА.

Соперником киевского "Динамо" на этой стадии отбора станет нидерландский "АЗ" из города Алкмар.

Выход в следующий раунд квалификации решится по результатам одного матча.

Команды сыграют в Киеве на НСК "Олимпийский" 15 или 16 сентября.

Остальные пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:

  • "Ференцварош" (Венгрия) – "Динамо Загреб" (Хорватия)
  • "Карабах" (Азербайджан) – "Мольде" (Норвегия)
  • "Омония" (Кипр) – "Црвена Звезда" (Сербия)
  • "Мидтьюлланд" (Дания) – "Янг Бойз" (Швейцария)
  • "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) – "Динамо Брест" (Беларусь)
  • "ПАОК" (Греция) – "Бенфика" (Португалия)
  • "Гент" (Бельгия) – "Рапид Вена" (Австрия).

Матчи пройдут 15 и 16 сентября.

Как сообщали Українські новини, киевское "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1, снова оставив дончан без Суперкубка Украины.

Также "Динамо" презентовало новую форму на сезон 2020-2021.

Кроме того, у двух игроков киевского "Динамо" обнаружили коронавирус.

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