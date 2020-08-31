Киевское "Динамо" в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с нидерландским клубом

Сегодня, 31 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает УЕФА. Соперником киевского "Динамо" на этой стадии отбора станет нидерландский "АЗ" из города Алкмар. Выход в следующий раунд квалификации решится по результатам одного матча. Команды сыграют в Киеве на НСК "Олимпийский" 15 или 16 сентября. Остальные пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов: "Ференцварош" (Венгрия) – "Динамо Загреб" (Хорватия) "Карабах" (Азербайджан) – "Мольде" (Норвегия) "Омония" (Кипр) – "Црвена Звезда" (Сербия) "Мидтьюлланд" (Дания) – "Янг Бойз" (Швейцария) "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) – "Динамо Брест" (Беларусь) "ПАОК" (Греция) – "Бенфика" (Португалия) "Гент" (Бельгия) – "Рапид Вена" (Австрия). Матчи пройдут 15 и 16 сентября. Как сообщали Українські новини, киевское "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1, снова оставив дончан без Суперкубка Украины. Также "Динамо" презентовало новую форму на сезон 2020-2021. Кроме того, у двух игроков киевского "Динамо" обнаружили коронавирус.