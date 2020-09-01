подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В июле в Украину присылали меньше денег. Объем денежных переводов сократился на 13,5%
01 сентября 2020, вторник, 18:49 262
Экономика 2020-09-01T20:00:03+03:00
Українські Новини
В июле в Украину присылали меньше денег. Объем денежных переводов сократился на 13,5%

В июле в Украину присылали меньше денег. Объем денежных переводов сократился на 13,5%

Валерия Драгомирова
НБУ, денежные переводы, Переводы денег
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в сентябре, в июле текущего года объем денежных переводов в Украину сократился на 13,5% до 922 млн долларов по сравнению с июлем прошлого года (1,07 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

В январе-июле объем частных денежных переводов в Украину сократился на 5,3% до 6,29 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6,64 млрд долларов).

За отчетные 7 месяцев через корсчета банков в Украину были переведены 2,57 млрд долларов, через неформальные каналы –2,27 млрд долларов и через международные платежные системы – 1,45 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-июне объем частных переводов официальными и неформальными каналами составил: в Украину из-за границы – 5 365 млн долларов в эквиваленте; из Украины за границу - 246 млн долларов в эквиваленте.

В Украину поступило 1 187 млн ​​долларов в эквиваленте или пятая часть от всех поступлений через системы перевода средств.

Это на 8% больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Больше новостей о: НБУ денежные переводы Переводы денег

Начало учебного года на карантине. Как прошло 1 сентября в Киеве
"Слуга народа" исключила депутата Рады Лероса из фракции
Новости
1 сентября у киевских первоклассников: праздничная линейка в масках и на расстоянии 20:00
Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении 19:37
До 360 необлагаемых минимумов. В Украине будут наказывать за выжигание торфяников 19:23
"Слуга народа" исключила депутата Рады Лероса из фракции 19:21
Денежный залог кандидатов в депутаты Рады увеличился до 50 тыс. гривен с сентября, – ЦИК 19:02
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
С сентября зарплаты учителей вырастут. Кому и на сколько повысят оклад 05:45
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, - Разумков 09:00
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Сегодня начинается новый учебный год в условиях Covid-19. В Минздраве дали рекомендации родителям 07:07 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok