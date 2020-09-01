В июле в Украину присылали меньше денег. Объем денежных переводов сократился на 13,5%

В то время, как стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в сентябре, в июле текущего года объем денежных переводов в Украину сократился на 13,5% до 922 млн долларов по сравнению с июлем прошлого года (1,07 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

В январе-июле объем частных денежных переводов в Украину сократился на 5,3% до 6,29 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6,64 млрд долларов).

За отчетные 7 месяцев через корсчета банков в Украину были переведены 2,57 млрд долларов, через неформальные каналы –2,27 млрд долларов и через международные платежные системы – 1,45 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-июне объем частных переводов официальными и неформальными каналами составил: в Украину из-за границы – 5 365 млн долларов в эквиваленте; из Украины за границу - 246 млн долларов в эквиваленте.

В Украину поступило 1 187 млн ​​долларов в эквиваленте или пятая часть от всех поступлений через системы перевода средств.

Это на 8% больше, чем в первом полугодии 2019 года.

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