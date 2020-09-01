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01 сентября 2020, вторник, 17:42 153
Экономика 2020-09-01T17:43:43+03:00
Українські Новини
Нацбанк снова понизил гривну. Какой будет курс в среду

Нацбанк снова понизил гривну. Какой будет курс в среду

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как доллар и евро в обменниках "взлетели", Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 сентября, на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 сентября, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 37,1603
1 доллар США 27,6049
1 швейцарский франк 30,4169
10 иен 2,6056
10 российских рублей 3,7529
1 евро 33,0721


Как сообщали Українські Новини, в августе госказна опустела на 12% с 51,693 млрд гривен (на 1 августа) до 45,657 млрд гривен (на 1 сентября).

Также стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в сентябре. 11 сентября Украина должна выплатить МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по курсу НБУ на 1 сентября составляет более 400 млн долларов.

Кроме того, каким будет курс доллара в первую неделю осени. По словам аналитика, наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.

 

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