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01 вересня 2020, вівторок, 17:42 6
Економіка 2020-09-01T18:15:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк знизив курс гривні на середу

Нацбанк знизив курс гривні на середу

Валерия Драгомирова
Нацбанк, Курс НБУ, курс гривні, Офіційний курс, Нацбанк України, курс НБУ на завтра
Курс гривні
Курс гривні

Тоді як долар і євро в обмінниках "злетіли", Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 вересня, на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.


У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 вересня, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 37,1603
1 долар США 27,6049
1 швейцарський франк 30,4169
10 єн 2,6056
10 російських рублів 3,7529
1 євро 33,0721


Як повідомляли Українські Новини, в серпні держскарбниця спорожніла на 12% з 51,693 млрд гривень (на 1 серпня) до 45,657 млрд гривень (на 1 вересня).

Також стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ у вересні. 11 вересня Україна повинна виплатити МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа запозичення), що за курсом НБУ станом на 1 вересня становить понад 400 млн доларів.


 

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