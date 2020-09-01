Нацбанк знизив курс гривні на середу

Тоді як долар і євро в обмінниках "злетіли" , Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 вересня, на 4,31 коп. до 27,6049 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 вересня, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 37,1603 1 долар США 27,6049 1 швейцарський франк 30,4169 10 єн 2,6056 10 російських рублів 3,7529 1 євро 33,0721



Як повідомляли Українські Новини, в серпні держскарбниця спорожніла на 12% з 51,693 млрд гривень (на 1 серпня) до 45,657 млрд гривень (на 1 вересня).



Також стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ у вересні. 11 вересня Україна повинна виплатити МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа запозичення), що за курсом НБУ станом на 1 вересня становить понад 400 млн доларів.







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