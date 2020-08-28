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28 августа 2020, пятница, 18:44 138
Транспорт 2020-08-28T18:45:01+03:00
Українські Новини
МАУ отменит рейсы в 9 городов из-за запрета на въезд иностранцев. Куда нельзя будет полететь

МАУ отменит рейсы в 9 городов из-за запрета на въезд иностранцев. Куда нельзя будет полететь

Кира Молчанова
Карантин, Иностранцы, МАУ, Отмена рейса, Отмена рейсов
Аэропорт. Фото: Pixabay
Аэропорт. Фото: Pixabay

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) намерена отменить рейсы в 9 городов из-за запрета Кабинета Министров на въезд иностранцев в Украину.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Данное ограничение будет касаться всех без исключения направлений полетов и повлияет на загруженность всех рейсов. В результате принятия указанных мер МАУ вынуждена пересмотреть расписание рейсов и существенно их сократить", - сказано в нем.

Начиная с 14 сентября, будут полностью отменены рейсы из Киева в Запорожье, Мадрид, Барселону, Афины (кроме двух рейсов), Женеву, Дели, Берлин, Кишинев, Херсон (с 20 сентября).

Также произойдет сокращение частоты рейсов по маршрутам из Киева в Одессу, Париж, Дюссельдорф, Брюссель, Дубай, Стамбул, Тель-Авив.

Отмечается, что в сумме общего текущего пассажиропотока процент перевозимых иностранцев составляет около 60%, большинство из них point-to-point пассажиры, поскольку МАУ не успела восстановить свою транзитную сеть после полной остановки полетов в марте 2020 года.

Решение МАУ по изменению плана полетов на ближайшие 2 недели будет принято после публикации всех необходимых решений органов государственной власти - Кабинета Министров, Государственной авиационной службы, Государственной пограничной службы.

Как сообщали Українськi Новини, несколько десятков работников туристической сферы проводят пикет возле Кабинета Министров против решения Кабинета Министров закрыть границы для иностранцев с 28 августа.

Кабинет Министров ускорил введение запрета на въезд в Украину иностранцев на один день, с 28 августа, и разрешил им въезд для работы.

Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) и Министерство культуры и информационной политики инициируют разрешение на въезд иностранных туристов в Украину из стран "зеленой" зоны.

Авиакомпания SkyUp пока не планирует изменений в расписании международных рейсов в связи с запретом Кабинета Министров на въезд в Украину иностранцев.

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