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22 августа 2020, суббота, 19:26 674
Мир 2020-08-22T19:26:47+03:00
Українські Новини
Лукашенко привел армию в полную боеготовность и укрепил западное направление

Лукашенко привел армию в полную боеготовность и укрепил западное направление

Надежда Комендантова
Армия, Александр Лукашенко, выборы в Беларуси, Боевая готовность, Протесты в Беларуси, Президент Беларуси
Протесты в Беларуси. Фото: Tut.by
Протесты в Беларуси. Фото: Tut.by

После того, как накануне Украина усилила охрану границы с Беларусью, Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, признался, что из-за сложившейся ситуации на западных рубежах он привел основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебросил войска на это направление.

Об этом он сказал в Гродно после совещания с руководством силового блока, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.

Лукашенко отметил, что ему впервые за 26 лет правления пришлось принимать самое серьезное решение, которое заключалось в приведении армии к полной боеготовности.

По его словам, вместо того чтобы заниматься насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.

"Однако, что меня больше всего беспокоит, - к внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - заявил Лукашенко.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что высказывания режима Александра Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких оснований, и поэтому цель таких высказываний - отвлечь внимание от внутренних проблем.

"Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси, говоря о предполагаемых внешние угрозы, которые не имеют под собой никаких оснований", - сказал Науседа.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков. 


Ранее Лукашенко снова позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. 

 

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