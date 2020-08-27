Лукашенко обвинил Польшу в желании присоединить Гродненскую область

Лукашенко заявил, что ведется гибридная война против Беларуси.

"Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", – сказал Лукашенко.

Он заявил, что "неустоявшиеся соседи" Беларуси вмешиваются во внутренние дела страны и давят на государство.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", – резюмировал Лукашенко.

Как сообщали Українські новини, Польша разрешила въезжать гражданам Беларуси без виз.

Также в Минске ограничили работу интернета по распоряжению уполномоченных государственных органов из-за протестов беларусов.

Кроме того, по распоряжению министра обороны Беларуси начался третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил. Проверка войск в Беларуси началась якобы из-за напряженности на западной границе страны.

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