Лукашенко обвинил Польшу в желании присоединить Гродненскую область

Александр Лукашенко, который на днях прилетел в свою резиденцию, Дворец независимости, где проходили массовые протесты, с автоматом в руках, обвинил Польшу в желании присоединить к себе Гродненскую область Республики Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА. Лукашенко заявил, что ведется гибридная война против Беларуси. "Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", – сказал Лукашенко. Он заявил, что "неустоявшиеся соседи" Беларуси вмешиваются во внутренние дела страны и давят на государство. "Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", – резюмировал Лукашенко. Как сообщали Українські новини, Польша разрешила въезжать гражданам Беларуси без виз. Также в Минске ограничили работу интернета по распоряжению уполномоченных государственных органов из-за протестов беларусов. Кроме того, по распоряжению министра обороны Беларуси начался третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил. Проверка войск в Беларуси началась якобы из-за напряженности на западной границе страны.