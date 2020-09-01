В Донецкой области за парты сели 16 тыс. первоклашек. Часть из них будет учиться у самой линии фронта

Более 16 тыс. первоклассников начали обучение в школах Донецкой области. Всего в стране 4,2 млн первоклашек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"В новом 2020-2021 учебном году в первые классы в Донецкой области зачислено 16 302 учеников, открыто 781 класс. В 10-е классы зачислены 9 364 учеников, открыто 475 классов", - сказано в нем.

Отмечается, что в Донецкой области действует 508 учреждений общего среднего образования, в которых получают образование 169,8 тыс. учеников.

Кроме них, в области работает 559 детсадов, где воспитывается 51,3 тыс. дошкольников; а также 39 учреждений профессионально-технической и 48 высших учебных заведений - там учится 9,7 и 39,8 тыс. учащихся и студентов соответственно.

"Сегодня после капитального ремонта открывается 5 школ (в Авдеевке, Селидово, Северске, Никольском и Желанном) и 3 детских сада в Бахмуте. Еще один детский сад торжественно открыли в конце августа в Мариуполе. Работы на объекте в Краматорске продолжаются. Приветствую детей, родителей и педагогов с началом нового учебного года. Пусть он будет интересным и успешным", - написал в Facebook председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Как сообщали Українськi Новини, 1 сентября успешно стартовал новый учебный год.

Тем временем, в первые месяцы учебного года у школьников будут проверять знания после дистанционного обучения.

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