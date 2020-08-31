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  • Председатель Львовского облсовета Ганущин заболел коронавирусом
31 августа 2020, понедельник, 11:45 263
Политика 2020-08-31T12:00:01+03:00
Українські Новини
Председатель Львовского облсовета Ганущин заболел коронавирусом

Председатель Львовского облсовета Ганущин заболел коронавирусом

Константин Долгий
Львов, Львовский облсовет, Коронавирус, Александр Ганущин, Covid-19
Глава областного совета Львова Ганущин заразился COVID-19. Фото: Pixabay
Глава областного совета Львова Ганущин заразился COVID-19. Фото: Pixabay

Глава Львовского областного совета Александр Ганущин заболел коронавирусом нового типа SARS-CoV и в настоящий момент находится на самоизоляции. Об этом говорится в сообщении чиновника в Facebook, передают Українськi Новини.

По словам Ганущина, в минувшую пятницу у него резко ухудшилось самочувствие и он решил обратиться за помощью к медикам.

"Решил перестраховаться и сдал тест ПЦР-тест. Результат развеял мои надежды — "РНК вируса SARS-CoV-2 выявлено", — написал Ганущин.

Он отметил, что предупредил о своем недуге всех людей, с которыми контактировал в последнее время. Ганущин выразил надежду, что вирус обойдет их стороной.

На сегодня, Львовская область является лидером по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового. Согласно данным Минздрава, по состоянию на 31 августа, в регионе COVID-19 заболели более 14,5 тыс. человек, из них 394 погибли и еще 4,3 тыс. смогли побороть заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, президент Украины Владимир Зеленский сдал тест на наличие коронавируса после того, как диагноз COVID-19 подтвердили у его супруги Елены.

Также в Минздраве заявили, что за минувшие сутки в Украине был подтвержден еще 2 141 новый случай заражения COVID-19.

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