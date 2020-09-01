Словакия будет требовать от украинцев регистрацию на веб-странице при въезде в страну

В то время, как Египет с сентября обязал туристов перед въездом сдавать тест на коронавирус,

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы с мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"Согласно сообщению, поступившему от Пограничной полиции Словацкой Республики, с 08:00 (по киевскому времени) 01.09.2020 года при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждения регистрации на веб-странице", - сказано в нем.

Отмечается, что подтверждение направляется по электронной почте, указанной при регистрации.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения отнесло Сербию, которая открыта для украинских туристов, к странам "зеленой зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19, Хорватию, которую также могут посетить украинские туристы, - к странам "красной зоны".

Ранее еще четыре страны открыли свои границы для украинских туристов.

Тем временем Финляндия запретила въезд украинским сборщикам ягод из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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