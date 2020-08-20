Египет с сентября обязал туристов перед въездом сдавать тест на коронавирус

Египет решил обязать всех туристов, прибывающих в страну с 1 сентября, сдавать тест на коронавирус COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров Египта, передают Українськi Новини.

"Заседание Верховного комитета по управлению коронавирусным кризисом прошло сегодня (19 августа) под председательством премьер-министра Мустафы Мадбули... Начиная с 1 сентября ПЦР-тест для въезда будет применяться ко всем, кто прибывает из-за границы", - сказано в нем.

По словам премьера, такое решение было принято, чтобы защитить здоровье прибывающих иностранцев и местных египетских граждан, поскольку во многих странах растут показатели.

Он добавил, что о решении будет объявлено более детально.

Как сообщали Українськi Новини, 19 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 134 до 98 537, количество умерших от заболевания - на 40 человек до 2 184 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 8,5%, новых летальных случаев - на 42,9%.

Тем временем в Минздраве дали совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса.

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