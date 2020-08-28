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28 августа 2020, пятница, 14:40 554
Внешняя политика 2020-08-28T15:04:26+03:00
Українські Новини
Еще четыре страны открыли свои границы для украинских туристов, — МИД

Еще четыре страны открыли свои границы для украинских туристов, — МИД

Елена Новикова
МИД, Туризм, Границы, Дмитрий Кулеба, открытие границ
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

За 2 недели перечень стран, в которые украинским туристам открыт въезд, расширился на 4 до 45, в то время, как с 28 августа на месяц запрещен въезд в Украину иностранцам.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, передают Українськi Новини.

"На данный момент открытыми и относительно открытыми остаются 45 стран... Добавились Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне и Руанда", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что в некоторые страны въехать можно свободно, в некоторые - при соблюдении определенных правил.

Дмитрий Кулеба отметил, что парламенты других стран вынуждены вводить новые ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Сегодня пришла новость о введении определенных ограничений парламентом Финляндии, готовится к закрытию границ Испания", - добавил министр иностранных дел.

Как сообщали Українськi Новини, Финляндия запретила въезд украинским сборщикам ягод из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Также  Украина находится на грани второй волны коронавирусной инфекции COVID-19.

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