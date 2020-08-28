Еще четыре страны открыли свои границы для украинских туристов, — МИД

За 2 недели перечень стран, в которые украинским туристам открыт въезд, расширился на 4 до 45, в то время, как с 28 августа на месяц запрещен въезд в Украину иностранцам. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, передают Українськi Новини. "На данный момент открытыми и относительно открытыми остаются 45 стран... Добавились Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне и Руанда", - сказал он. Кулеба подчеркнул, что в некоторые страны въехать можно свободно, в некоторые - при соблюдении определенных правил. Дмитрий Кулеба отметил, что парламенты других стран вынуждены вводить новые ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. "Сегодня пришла новость о введении определенных ограничений парламентом Финляндии, готовится к закрытию границ Испания", - добавил министр иностранных дел. Как сообщали Українськi Новини, Финляндия запретила въезд украинским сборщикам ягод из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Также Украина находится на грани второй волны коронавирусной инфекции COVID-19.