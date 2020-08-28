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28 августа 2020, пятница, 10:33 418
Внешняя политика 2020-08-28T10:50:40+03:00
Українські Новини
Белорусы не смогли улететь в Украину из-за закрытых на сутки раньше границ

Белорусы не смогли улететь в Украину из-за закрытых на сутки раньше границ

Валерия Драгомирова
Украина, Запрет на въезд, Белорусы
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Несмотря на заявление Кабмина о помощи белорусам, граждане Беларуси не смогли вылететь в Украину из-за закрытых в полночь 28 августа границ. Об этом сообщает издание tut.by.

Сложности с въездом в Украину произошли из-за того, что Кабмин Украины пересмотрел решение и закрыл границы на въезд иностранцам на сутки раньше. Купившие билеты на авиарейс в Украину белорусы узнали о невозможности вылета, когда пришли регистрироваться на рейс.

"Уже у стойки началась какая-то паника. Оказалось, что прямо сейчас появилось какое-то постановление о том, что иностранцев не пускают в Украину. В итоге никого, кроме украинцев, не пустили на борт. Часть пассажиров, которых успели зарегистрировать, с самолета сняли", - рассказала гражданка Беларуси Ольга.

Ее соотечественник Владислав также не смог улететь в четверг вечером в Украину. Он собирался несколько недель работать удаленно из Киева.

"Наш рейс должен был отправиться в 22:40, прибытие в 23:40. Я приехал в аэропорт около 21:00. Поначалу девушка на стойке говорила нам, что не знает подробностей, мол, ей сказали белорусов не пускать, она и не пропускает. Потом появился какой-то мужчина, который зачитал текст постановления Кабмина Украины, где были перечислены категории граждан, которые могут пересечь границу", - рассказал Владислав.

По его словам, на борт пустили граждан Украины и тех, кто имел приглашение на работу в страну-соседку.

Владислав купил билет несколько дней назад на 29 августа, а накануне, узнав о закрытии границ, поменял билет на 27 августа.

Как сообщали Українські Новини, Украина в полночь закрыла границы для иностранцев

Кроме того, Финляндия запретила въезд украинским сборщикам ягод из-за коронавируса. 

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