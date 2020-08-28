подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 августа 2020, пятница, 16:48 449
Силовые структуры 2020-08-28T16:49:54+03:00
Українські Новини
Полиция начала разбираться, почему находящиеся в "красной зоне" Черновцы отменяли карантин

Полиция начала разбираться, почему находящиеся в "красной зоне" Черновцы отменяли карантин

Кира Молчанова
Полиция, Черновцы, Коронавирус, коронавирус в Черновцах, Красная зона
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Полиция начала досудебное расследование по факту частичной отмены Черновицким городским советом карантина, несмотря на отнесение города к "красной зоне" эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"25 августа депутаты Черновицкого городского совета на внеочередной сессии приняли решение о частичной отмене карантина на территории Черновцов, которые из-за ухудшения эпидемической ситуации признаны зоной с "красным" уровнем эпидемической опасности. Поскольку такие действия депутатов городского совета могут повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв, по данному факту полиция начала уголовное производство", - говорится в нем.

В сообщении указывается, что порядок установления карантина определен законом "О защите населения от инфекционных болезней".

В частности в статье 29 отмечается, что карантин устанавливается и отменяется Кабинетом Министров.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 22 июля № 641, уровень эпидемической опасности на той или иной территории определяет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по результатам оценки эпидемических показателей.

Полиция напоминает, что согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 24 августа на территории Черновцов, Заставнонского и Кицманского районов Черновицкой области установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Согласно сообщению, статья 29 закона "О защите населения от инфекционных болезней" также предусматривает, что организация и контроль за соблюдением установленного на территории карантина правового режима, своевременным и полным проведением профилактических и противоэпидемических мер возлагаются на местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Кроме того, в статье 144 Конституции указано, что органы местного самоуправления в пределах полномочий, определенных законом, принимают решения, обязательные для исполнения на соответствующей территории.

"Однако, эти решения прекращают свое действие в установленном законом порядке, если они не соответствуют Конституции или законам Украины", -  сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в условиях карантина органы местного самоуправления имеют право вводить дополнительные ограничительные меры для локализации и ликвидации вспышки инфекционной болезни.

Полиция отмечает, что решение Черновицкого городского совета № 2360 "Об эпидемической ситуации в Черновцах" противоречит Конституции и другим действующим нормативно-правовым актам и напоминает, что на территории Черновцов продолжают действовать карантинные ограничения, определенные постановлением Кабмина от 22 июля № 641 для "красного" уровня эпидемической опасности.

"...напоминаем, что человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью... Нарушение правил (карантина) может повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв", - говорится в сообщении.

В связи с рисками для здоровья и жизни граждан следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 27 августа в Черновцах возобновили движение все маршрутки, а также троллейбусы, которым в накануне запретили осуществлять перевозки пассажиров, так как город отнесли к "красной зоне".

В Черновцах, где сложилась опасная ситуация с распространением коронавируса, прошла акция протеста из-за решения правительства внести город в "красную зону" карантина.

Больше новостей о: Полиция Черновцы Коронавирус коронавирус в Черновцах Красная зона

В Киеве количество новых случаев коронавируса продолжает расти
Еще четыре страны открыли свои границы для украинских туристов, — МИД
Новости
Украине нужна долгосрочная стратегия реформы тарифообразования для облэнерго, – Людмила Буймистер 16:59
Шмыгаль допускает проведение переговоров о погашении задолженности на рынке газа 16:49
Полиция начала разбираться, почему находящиеся в "красной зоне" Черновцы отменяли карантин 16:48
Задержанные за нападение на автобус - жители Днипра. Фото: Facebook
СМИ опубликовали фото и фамилии националистов, напавших на автобус ОПЗЖ под Харьковом 16:07 Фото
Тунис закрыл границы для украинцев 16:01
больше новостей
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов 09:10
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
больше новостей
Порошенко просит НАБУ открыть дело против Венедиктовой 13:14
Подозреваемый в даче взятки Сытнику и Холодницкому внес залог 42 млн гривен и вышел из СИЗО 11:47
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
больше новостей
С сегодняшнего дня на месяц запрещен въезд в Украину иностранцам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok