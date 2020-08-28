Полиция начала разбираться, почему находящиеся в "красной зоне" Черновцы отменяли карантин

Полиция начала досудебное расследование по факту частичной отмены Черновицким городским советом карантина, несмотря на отнесение города к "красной зоне" эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"25 августа депутаты Черновицкого городского совета на внеочередной сессии приняли решение о частичной отмене карантина на территории Черновцов, которые из-за ухудшения эпидемической ситуации признаны зоной с "красным" уровнем эпидемической опасности. Поскольку такие действия депутатов городского совета могут повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв, по данному факту полиция начала уголовное производство", - говорится в нем.

В сообщении указывается, что порядок установления карантина определен законом "О защите населения от инфекционных болезней".

В частности в статье 29 отмечается, что карантин устанавливается и отменяется Кабинетом Министров.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 22 июля № 641, уровень эпидемической опасности на той или иной территории определяет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по результатам оценки эпидемических показателей.

Полиция напоминает, что согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 24 августа на территории Черновцов, Заставнонского и Кицманского районов Черновицкой области установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Согласно сообщению, статья 29 закона "О защите населения от инфекционных болезней" также предусматривает, что организация и контроль за соблюдением установленного на территории карантина правового режима, своевременным и полным проведением профилактических и противоэпидемических мер возлагаются на местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Кроме того, в статье 144 Конституции указано, что органы местного самоуправления в пределах полномочий, определенных законом, принимают решения, обязательные для исполнения на соответствующей территории.

"Однако, эти решения прекращают свое действие в установленном законом порядке, если они не соответствуют Конституции или законам Украины", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в условиях карантина органы местного самоуправления имеют право вводить дополнительные ограничительные меры для локализации и ликвидации вспышки инфекционной болезни.

Полиция отмечает, что решение Черновицкого городского совета № 2360 "Об эпидемической ситуации в Черновцах" противоречит Конституции и другим действующим нормативно-правовым актам и напоминает, что на территории Черновцов продолжают действовать карантинные ограничения, определенные постановлением Кабмина от 22 июля № 641 для "красного" уровня эпидемической опасности.

"...напоминаем, что человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью... Нарушение правил (карантина) может повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв", - говорится в сообщении.

В связи с рисками для здоровья и жизни граждан следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 27 августа в Черновцах возобновили движение все маршрутки, а также троллейбусы, которым в накануне запретили осуществлять перевозки пассажиров, так как город отнесли к "красной зоне".

В Черновцах, где сложилась опасная ситуация с распространением коронавируса, прошла акция протеста из-за решения правительства внести город в "красную зону" карантина.

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