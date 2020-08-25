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  • В Черновцах разрешили работу рынков, детских садов и школ, будучи в "красной зоне" эпидопасности
25 августа 2020, вторник, 17:45 143
Политика 2020-08-25T17:46:06+03:00
Українські Новини
В Черновцах разрешили работу рынков, детских садов и школ, будучи в "красной зоне" эпидопасности

В Черновцах разрешили работу рынков, детских садов и школ, будучи в "красной зоне" эпидопасности

Валерия Драгомирова
Карантин, Черновцы, Коронавирус, Красная зона
Черновцы. Фото: пресс-служба Офиса Президента
Черновцы. Фото: пресс-служба Офиса Президента

И пока в Черновцах протестовали против карантинных ограничений, Черновицкий городской совет разрешил работу рынков, магазинов, заведений общепита, детских садов и школ, несмотря на отнесение к "красной зоне" эпидемической опасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Черновицкого горсовета, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 25 августа на внеочередной сессии Черновицкого городского совета депутаты 31 голосом "за" поддержали проект решения об эпидемической ситуации в Черновцах.

"Согласно документу разрешается: работа общественного транспорта в режиме специальных перевозок, при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, субъектов хозяйствования (рынков, бытовых услуг, торговли, торговых комплексов, кинотеатров, детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов, залов, секций и т.д.); учреждений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров на одного человека; дошкольных учебных заведений и общеобразовательных учебных заведений, при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины", - говорится в сообщении.

Однако запрещается работа развлекательных заведений, зон в пределах торговых центров, проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Также горсовет рекомендовал органам национальной полиции не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут действовать в соответствии с этим решением и обратился в Министерство инфраструктуры относительно недопущения отмены остановок поездов дальнего следования.

Соответствующее решение уже подписал секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан.

Как сообщали Українськi Новини, 20 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании отнесла Черновцы к "красной" зоне.

Ранее Кабинет Министров установил запреты для "красной зоны", в частности, запрещается работа общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность ТРЦ, спортивных залов, кафе и ресторанов.

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