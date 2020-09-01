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01 сентября 2020, вторник, 13:18 11
Общество 2020-09-01T13:19:00+03:00
Українські Новини
В Киеве существенно упала заболеваемость коронавирусом

В Киеве существенно упала заболеваемость коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 31 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 176 человек до 13 546, умерших - на 5 до 213.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Друзья! У 176 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Пять человек скончались. За весь период коронавирус унес жизни 213 киевлян. На сегодня в столице уже 13 546 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Так, заболела 101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет, 62 мужчины в возрасте от 19 до 93 лет, 9 девочек от 2 до 13 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

Также заболели 11 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 34 пациента, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 27, в Соломенском - 26, в Деснянском - 25.

Как сообщали Українськi Новини, за сутки Минздрав на 60% увеличил количество тестов на коронавирус.

Также смертность от коронавируса увеличилась вдвое за сутки, а заболеваемость начала падать.

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