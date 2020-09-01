В Киеве существенно упала заболеваемость коронавирусом

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 31 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 176 человек до 13 546, умерших - на 5 до 213. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини. "Друзья! У 176 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Пять человек скончались. За весь период коронавирус унес жизни 213 киевлян. На сегодня в столице уже 13 546 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он. Так, заболела 101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет, 62 мужчины в возрасте от 19 до 93 лет, 9 девочек от 2 до 13 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет. Также заболели 11 медиков. В больницы столицы госпитализировали 34 пациента, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 27, в Соломенском - 26, в Деснянском - 25. Как сообщали Українськi Новини, за сутки Минздрав на 60% увеличил количество тестов на коронавирус. Также смертность от коронавируса увеличилась вдвое за сутки, а заболеваемость начала падать.