За сутки Минздрав на 60% увеличил количество тестов на коронавирус

31 августа было проведено 22 627 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 60,4% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 19 441 исследование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 4,8 раза больше по сравнению с 30 августа.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 42 068 тестирований, из них 22 627 методом ПЦР, а также 19 441 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 572 907 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 1 сентября поступило 2 379 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года поступило 184 031 сообщение о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, смертность от коронавируса увеличилась вдвое за сутки, а заболеваемость начала падать.

Также Минздрав отнес Сербию к странам "зеленой зоны", а Хорватию - к странам "красной".

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