В Киеве за сутки в 2,5 раза увеличилась заболеваемость коронавирусом

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 30 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 277 человек до 13 370, умерших - на 6 до 208.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 277 человек. Среди них 17 детей. Шесть заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян. На сегодня в столице уже 13 370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

За минувшие сутки заболели 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет, 12 девочек от 2 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 лет до 13.

В том числе заболели 9 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 32 пациента, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели прошедшие сутки 20 человек.

Всего коронавирус преодолели 4 339 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Деснянском районе - 63, Дарницком - 38, Оболонском и Соломянском - по 33 случая.

Как сообщали Українськi Новини, за сутки количество тестов на коронавирус уменьшилось почти на треть.

Также Українськi Новини писали, какие регионы отнесены к "красной" зоне.

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