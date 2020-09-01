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  • В июле Украина меньше экспортировала в Европу и Россию, а больше - в Азию
01 сентября 2020, вторник, 09:24 7
Экономика 2020-09-01T09:28:36+03:00
Українські Новини
В июле Украина меньше экспортировала в Европу и Россию, а больше - в Азию

В июле Украина меньше экспортировала в Европу и Россию, а больше - в Азию

Сергей Жолобецкий
Экспорт, НБУ, Валюта, Импорт, Доллары, Платежный баланс, текущий счет платежного баланса
Украина больше экспортирует в страны Азии
Украина больше экспортирует в страны Азии

В то время как в Украине выросла минималка, профицит текущего счета платежного баланса в июле составил 360 млн долларов (в июле прошлого года дефицит составлял 1.0 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Экспорт товаров за отчетный период уменьшился на 15.9% (в июне - на 6.7%), импорт товаров и дальше сокращался более высокими темпами - на 21.6% (в июне - 16.9%).

В январе - июле 2020 профицит текущего счета составил 7.0 млрд долларов, или 8.9% от ВВП (в январе - июле 2019 дефицит составлял 2.9 млрд долларов, или 3.7% от ВВП).

Экспорт товаров за отчетный период составил 3.3 млрд долларов.

В январе - июле 2020 больше всего сократился экспорт в страны ЕС (на 2.0 млрд долларов, или 19.4%), а их доля уменьшилась до 33.1% (в январе - июле 2019 - 38.0%).

Также уменьшился экспорт в страны Африки и в России - соответственно на 414 млн долларов, или 14.3% и на 253 млн долларов, или 16.5%.

Доля стран Африки сократилась до 10.1% (в январе - июле 2019 - 10.9%), а доля России - 5.2% (в январе - июле 2019 - 5.8%).

В то же время вырос экспорт в страны Азии (на 1.3 млрд долларов, или 15.3%), их доля в общем экспорте увеличилась до 39.4% (в январе - июле 2019 - 31.6%).

Импорт товаров составил 4.3 млрд долларов.

Энергетический импорт уменьшился в 1.8 раза (в июне - в 2 раза).

Неэнергетический импорт сократился на 15.5% (в июне - на 6.9%).

Дефицит сводного платежного баланса составил 88 млн долларов (в июле 2019 профицит составлял 1.3 млрд долларов).

По состоянию на 1 августа 2020 объем международных резервов составил 28.8 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4.9 месяца.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году дефицит текущего счета платежного баланса сократился до 1,1 млрд долларов (0,7% от ВВП).

В целом за 2019 сводный платежный баланс сформировался с профицитом 6,0 млрд долларов (в 2018 году - 2,9 млрд долларов).

До конца года Кабмин хочет получить еще один транш МВФ.

12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов.

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