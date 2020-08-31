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31 августа 2020, понедельник, 09:30 118
Общество 2020-08-31T10:45:02+03:00
Українські Новини
После однодневного падения заболеваемость коронавирусом снова увеличилась

После однодневного падения заболеваемость коронавирусом снова увеличилась

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

30 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 141 до 121 215, количество умерших от заболевания - увеличилось на 30 человек до 2 557 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 2,2%, новых летальных случаев - уменьшилось на 14,3%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 31 августа в Украине зарегистрированы 121 215 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 557 летальных, 57 114 человек выздоровели.

За сутки зафиксирован 2 141 новый случай заболевания, выздоровело 380 человек, умерло 30 человек.

Таким образом, 30 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 141 против 380.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 31 августа составило 61 544 человека, что на 2,9% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (14 510), в Киеве (13 370) и Черновицкой области (10 303).

В Ривненской области зафиксировано 9 182 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской – 9 179 случаев, в Харьковской - 9 076, в Закарпатской - 7 516, в Одесской – 7 283, в Тернопольской - 6 014, в Киевской - 5 669, в Волынской - 5 471, в Винницкой - 3 993, в Житомирской - 3 302, в Хмельницкой - 2 481, в Днепропетровской - 2 349 случаев.

1 894 случая выявлены в Черниговской области, 1 596 случаев - в Запорожской, 1 573 случая - в Черкасской, 1 470 случаев - в Сумской, 1 418 случаев - в Донецкой, 1 252 случая - в Николаевской, 814 случаев - в Кировоградской, 789 случаев - в Полтавской, 396 случаев - в Херсонской и 315 случаев - в Луганской области.

Ранее Українськi Новини писали, какие регионы отнесены к "красной" зоне.

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