Карантин в Украине. Какие регионы отнесены к "красной" зоне

Кабинет Министров, который продлил карантин до нобяря, заявляет, что 29 регионов Украины отнесены к "красной" зоне эпидемической опасности в связи с коронавирусом, Киев остался в "желтой".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передают Українськi Новини.

"С 00:00 31 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Во исполнение пункта 3 постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", на основании оценки эпидемических показателей и с учетом обсуждения Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересмотрела уровни эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в нем.

В Ивано-Франковской области к "красной" зоне отнесены 6 административных единиц (Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы) и 14 админединиц к "оранжевой" зоне.

В Одесской области 2 админединицы отнесены к "красной" зоне (города Беляевка и Измаил), 4 - к "оранжевой" зоне и 14 - к "желтой" зоне.

Согласно сообщению, в Ривненской области 9 админединиц отнесены к "оранжевой" зоне и 5 - к "желтой" зоне.

К "красной" зоне в области отнесены Дубно, Острог, Костопольский и Радивиловский районы.

К "красной" зоне в Тернопольской области отнесены 3 админединицы (Бережаны и Чертков, Бережанский район), к "оранжевой" зоне - 11 админедениц, а к "желтой" зоне - 5 админедениц.

В Черновицкой области к "оранжевой" зоне отнесены 7 админединиц, к "красной" зоне - Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы.

В Волынской области 4 административных единицы были отнесены к "оранжевой" зоне, 8 админединиц отнесены к "желтой" зоне.

К "оранжевой" и "красной" зонам в Закарпатской области были отнесены по 8 админединиц.

В Киевской области 2 админединицы были отнесены к "оранжевой" зоне", 19 админединиц - к "желтой" зоне.

Киев остается в "желтой" зоне.

Во Львовской области 6 админединиц отнесены к "оранжевой" зоне, 17 админединиц - к "желтой".

В Сумской области к "оранжевой" зоне отнесена 1 админединица, к "желтой" - 4 админединицы.

В Харьковской области 2 админединицы отнесены к "оранжевой" зоне, 11 админединиц - к "желтой".

В Хмельницкой области к "оранжевой" зоне отнесена 1 админединица и 9 админединиц к "желтой" зоне.

Согласно сообщению, в Черниговской области к "оранжевой" зоне отнесена 1 админединица и 11 админединиц - к "желтой" зоне.

Как сообщали Українськi Новини, в МОЗ рассказали, когда в школах могут ввести дистанционное обучение.

Также в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

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