Степанов рассказал, где не будет проводится обучение с 1 сентября

Обучение в школах 21-й территориальной единицы "красной зоны" с 1 сентября проводиться не будет до выхода этих территориальных единиц из "красной зоны".

Об этом в эфире телеканала "Украина-24" сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"1 сентября школа начинается, но не везде. В тех регионах, где красный уровень эпидопасности, а это 21 территориальная единица, там обучение, в том числе и в школах, не будет проводиться до того времени, пока есть соответствующий "красный уровень" опасности", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Степанов сообщил, что ответственность за наличие в медпунктах школ антисептиков и средств индивидуальной защиты несут руководители и основатели учебного заведения.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский заявляет, что все школы Киева готовы к началу нового учебного года 1 сентября и обеспечены всеми необходимыми средствами дезинфекции на 3 месяца.

Кроме того, стоит ли ждать большой вспышки коронавируса после начала учебного года.

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