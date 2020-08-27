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27 августа 2020, четверг, 15:28 557
Общество 2020-08-27T16:45:02+03:00
Українські Новини
У Кличко сообщили, что дети с 1 сентября приступят к учебе во всех школах Киева

У Кличко сообщили, что дети с 1 сентября приступят к учебе во всех школах Киева

Павел Твердохлиб
КГГА, 1 сентября, Карантин, Школы, валентин мондриевский, Елена Фиданян
Специализированная школа №47 г. Киев. Фото: kyivcity.gov.ua
Специализированная школа №47 г. Киев. Фото: kyivcity.gov.ua

Столица начинает новый 2020-2021 учебный год в обычном для школьников формате, но в новых условиях. Как именно, вместе с представителями СМИ исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский и директор Департамента образования и науки Елена Фиданян проверили на примере специализированной школы №47.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

Валентин Мондриевский отметил, что были разработаны новые правила посещения школ и алгоритм действий в случае выявления больного ребенка.

"Школы Киева готовы работать в новых реалиях. Каждое утро будет начинаться с измерения температуры ученикам и работникам и продолжаться "пятиминутками" здоровья", - отметил Валентин Мондриевский.

По его словам, изменены графики прихода детей в школу, открыты дополнительные входы, разработаны направления движения учащихся и увеличено время на перерывы между уроками.

"Киев первым разработал и утвердил Регламент образовательного процесса и выделил 33,3 млн гривен на все необходимые дезинфицирующие средства для безопасности учеников и работников. Мы обязательно вернемся к обычной жизни, без карантина. Сейчас начинаем учебный год в понятном для общества режиме обучения, но мы готовы к любым изменениям в эпидемической ситуации города. Безопасность детей самое главное", - сказал Валентин Мондриевский.

Он добавил, что разработано несколько сценариев организации образовательного процесса в учебных заведениях столицы, к которым готовится город. В том числе рассматривается и применение смешанной формы обучения - очной и дистанционной. Каждый учебное заведение в условиях карантина должен выбрать свою модель обучения и быть готовым к вызовам пандемии.

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