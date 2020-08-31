В Минздраве рассказали, стоит ли ждать большой вспышки коронавируса после начала учебного года

С 1 сентября дети будут учится в школах в условиях коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов перечислил обязательные рекомендации и рассказал, ждать ли вспышку Covid-19 после начала учебного года.

Об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".



"У нас четко выписаны правила относительно посещения столовых, и мы не ставили такого запрета (речь идет о том, что нельзя всем, кроме старшеклассников — ред.). Запрещен шведский стол. Это четко выписано в наших рекомендациях, что дети должны быть четко разграничены и чтобы не пересекались разные возрастные группы, чтобы было не больше 4-х человек за одним столом, чтобы соблюдалась дистанция, чтобы все работники столовой были одеты в защитные маски, перчатки. Такие эпидемиологические меры", — сказал он.

Также Степанов рассказал, какие еще нормы рекомендует Минздрав.

"Обязательно нужно проветривать помещения на протяжении 10 минут. Мы не делали запрета, что все дети должны обязательно выйти из класса (на время проветривания — ред.), но на перемене они все равно выходят. Мыть руки нужно после каждой перемены — это правда, мы это рекомендуем. Но в выполнении каждой рекомендации должен быть здравый смысл. После урока нужно мыть руки, потому что ребенок прикасается к разным поверхностям. Но это не значит, что учитель после урока должен брать 30 детей, заводить в туалет и заставлять мыть руки", — сказал он.



Степанов рассказал, стоит ли ждать большой вспышки после начала учебного года.

"Для примера, мы в июне открыли дошкольные учреждения. Дети пошли в садики, и мы не видели больших вспышек. Не видели их и после проведения ЗНО, это уже были старшие классы. Я уверен, что проведение ЗНО состоялось с учетом всех установленных правил. Конечно, мы не можем посадить детей в клетку, и в этом нет необходимости. Нужно просто выполнять все простые рекомендации", — сказал он.



Как сообщали Українські Новини, весь класс отправят на 14-дневную самоизоляцию, если хотя бы один ученик заболеет коронавирусом.



Кроме того, по каким правилам заработают школы с 1 сентября.

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