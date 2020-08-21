Что значит для области быть в "красной зоне": список карантинных ограничений

По результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 14 регионов, в том числе Черновцы, отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой", хотя часть его области переводят в "оранжевую". Что значит для области, когда ее относят к "красной зоне" и какие это предполагает карантинные ограничения?

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций значительно расширила красную зону карантина в Украине и решение комиссии вступит в силу 24 августа.

Что запрещено в красной зоне:

запрещается работа общественного транспорта

посещения учреждений образования

деятельность заведений общественного питания, ТРЦ

фитнес-центров

магазинов:

Какие области отнесли к красной зоне с 24 августа:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

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Объяснение от Минздрава про эпидемические уровни в Украине. Фото: facebook.com/moz.ukr

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

с 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

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