Что значит для области быть в "красной зоне": список карантинных ограничений

По результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 14 регионов, в том числе Черновцы, отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой", хотя часть его области переводят в "оранжевую". Что значит для области, когда ее относят к "красной зоне" и какие это предполагает карантинные ограничения? Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций значительно расширила красную зону карантина в Украине и решение комиссии вступит в силу 24 августа. Что запрещено в красной зоне: запрещается работа общественного транспорта посещения учреждений образования деятельность заведений общественного питания, ТРЦ фитнес-центров магазинов: Какие области отнесли к красной зоне с 24 августа: город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области. Новые эпидемические уровни в Украине установили на 14 дней. Объяснение от Минздрава про эпидемические уровни в Украине. Фото: facebook.com\/moz.ukr Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой". с 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.