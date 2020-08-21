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21 августа 2020, пятница, 12:18 175
Общество 2020-08-21T13:00:02+03:00
Українські Новини
Что значит для области быть в "красной зоне": список карантинных ограничений

Что значит для области быть в "красной зоне": список карантинных ограничений

Ольга Фандорина
карантин в Украине, Карантинные ограничения, Красная зона, Зональный карантин
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

По результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 14 регионов, в том числе Черновцы, отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой", хотя часть его области переводят в "оранжевую". Что значит для области, когда ее относят к "красной зоне" и какие это предполагает карантинные ограничения? 

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций значительно расширила красную зону карантина в Украине и решение комиссии вступит в силу 24 августа.

Что запрещено в красной зоне:

  • запрещается работа общественного транспорта
  • посещения учреждений образования
  • деятельность заведений общественного питания, ТРЦ
  • фитнес-центров
  • магазинов:

Какие области отнесли к красной зоне с 24 августа:

  • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
  • город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Новые эпидемические уровни в Украине установили на 14 дней.

Объяснение от Минздрава про эпидемические уровни в Украине. Фото: facebook.com/moz.ukrОбъяснение от Минздрава про эпидемические уровни в Украине. Фото: facebook.com/moz.ukr

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

с 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

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