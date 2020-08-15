В Минздраве рассказали, где в сентябре не откроют школы

В то время, как С 3 августа в Украине действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации, с начала нового учебного года школы не будут работать только в тех населенных пунктах, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают Українські Новини.

"Школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Во всех остальных: "зеленом", "желтом", "оранжевом" (уровнях) они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил, которые установлены для процесса обучения в школах",- рассказал Степанов.

Как сообщали Українські Новини, Киев включили в "желтую зону" карантина

Тем временем, в первые месяцы учебного года у школьников будут проверять знания после дистанционного обучения.

Также Минздрав утвердил рекомендации для работы школ в карантин.