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29 августа 2020, суббота, 10:27 76
Европа 2020-08-29T11:30:01+03:00
Українські Новини
Венгрия закрывает все границы для иностранцев

Венгрия закрывает все границы для иностранцев

Надежда Комендантова
Венгрия, Коронавирус в Венгрии, Закрытие границ
Венгрия. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Венгрия. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В товремя, как Украина на месяц запретила въезд иностранцам, Венгрия с 1 сентября закроет границы для иностранцев в связи с "второй волной" эпидемии коронавируса; разрешение на транзитный проезд планируют сохранить.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Index, об этом объявил глава Офиса премьер-министра Гергель Гуляш.

"Начиная с 1 сентября, иностранные граждане не смогут въезжать на территорию Венгрии, кроме определенных исключений", - заявил он.

По его словам, такое решение приняли в связи с тем, что многие новые заражения в Венгрии были завезены из-за границы.

Подробные исключения из общего запрета пока не уточняют. Сообщается, что сохранится разрешение на транзитный проезд, а также на поездки дипломатов и проезд военных конвоев.

Граждане Венгрии, которые возвращаются домой, должны будут самоизолироваться на 14 дней, с возможностью выйти из карантина раньше после двух отрицательных тестов, сданных с интервалом не менее 2 дней. При этом, сдать тест заранее в стране отправления не разрешается.

Детали решения должны согласовать на заседании в субботу. Предварительно планируется, что новые ограничения будут действовать 1 месяц.

Как сообщали Українські Новини, ранее Венгрия усилила контроль на границе

Также Венгрия возобновила оформление рабочих виз для украинцев.

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