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01 вересня 2020, вівторок, 05:15 5
Економіка 2020-09-01T05:30:01+03:00
Українські Новини
Долар продовжує зростати. Скільки коштуватиме валюта 1 вересня

Долар продовжує зростати. Скільки коштуватиме валюта 1 вересня

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, Офіційний курс
Курс долара.
Курс долара.

Тоді як курс долара для платіжних карток на початку тижня впав, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 вересня, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.

Про це сказно в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.


У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 серпня, на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,6958
1 долар США 27,5618
1 швейцарський франк 30,5309
10 єн 2,6015
10 російських рублів 3,7225
1 євро 32,8950


Як повідомляли Українські Новини, долар і євро подорожчали в обмінниках на початку тижня. Середній курс покупки євро підвищився на 8,10 коп. до 32,2090 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 14,40 коп. до 32,8297 UAH/EUR.

Тим часом курс долара у 2020 році буде рости: експерти дали прогноз на осінь. Рух до 30 грн за долар фахівці прогнозують ближче до жовтня-листопада 2020 року.

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