Долар продовжує зростати. Скільки коштуватиме валюта 1 вересня

Тоді як курс долара для платіжних карток на початку тижня впав , Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 вересня, на 8,59 коп. до 27,5618 UAH/USD.

Про це сказно в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 серпня, на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,6958 1 долар США 27,5618 1 швейцарський франк 30,5309 10 єн 2,6015 10 російських рублів 3,7225 1 євро 32,8950



Як повідомляли Українські Новини, долар і євро подорожчали в обмінниках на початку тижня. Середній курс покупки євро підвищився на 8,10 коп. до 32,2090 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 14,40 коп. до 32,8297 UAH/EUR.



Тим часом курс долара у 2020 році буде рости: експерти дали прогноз на осінь. Рух до 30 грн за долар фахівці прогнозують ближче до жовтня-листопада 2020 року.

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