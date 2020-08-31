Зеленский выдвинул комика Филимонова в мэры Одессы

Кандидатом в мэры Одессы от «Слуги народа» сегодня объявили юмориста Олега Филимонов. Соответствующее решение принято на съезде партии в понедельник, передают Українські Новини.

Филимонов подтвердил, что инициатива поступила от президента Владимира Зеленского еще три месяца назад. Артист встречался с главой государства в Киеве, в Офисе президента. "Он мне предложил идти (в мэры). Я долго думал, и принял решение", — рассказал Филимонов в комментарии Радио Свобода.

"Я никогда не воровал и до сих пор не умею этого делать и надеюсь, что никогда не научусь", – заявил Филимонов и уточнил, что у него есть мощная команда специалистов. А себя кандидат на пост мэры Одессы видит в роли координатора или бренд-менеджера.



Шансы на победу на данном этапе Филимонов оценивает – 50 на 50.





В то же время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что по пессимистическому сценарию ко дню местных выборов, 25 октября, будет 360 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что решение Центральной избирательной комиссии о запрете проведения местных выборов в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей является незаконным.

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