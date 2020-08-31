На западе Украины объявили штормовое предупреждение

В то время, как в последний день лета, 31 августа, в большинстве регионов Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, 1 сентября в западных областях объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, сообщается, что 1 сентября в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Также утром и днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях значительные дожди (I уровень опасности).

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Ранее сообщалось о том, что в понедельник, 31 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +31…+33 градуса. На западе переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +14...+20 градусов, днем ​​+27...+33 градуса. На севере небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +​​28...+34 градуса.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости