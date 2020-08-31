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31 августа 2020, понедельник, 10:00 37
Общество 2020-08-31T11:15:02+03:00
Українські Новини
Аномальная жара в Украине. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Аномальная жара в Украине. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

В последний день лета, 31 августа, в большинстве регионов Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС. 

Так, сообщается, что чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится почти во всех областях Украины.

"31 августа в южных, восточных, большинстве центральных, Сумской области и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 31 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +31…+33 градуса. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +14...+20 градусов, днем ​​+27...+33 градуса. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +​​28...+34 градуса.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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