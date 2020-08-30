Жарко и сухо во всех регионах: прогноз погоды на последний день лета

В то время, как в последние выходные лета в Украине была идеальная погода для пикников и пляжа, в понедельник, 31 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +31…+33 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +14...+20 градусов, днем +27...+33 градуса. В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +23...+28 градусов. В Моршине также без осадков, температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +25...+27 градусов. В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +25...+27 градусов. В Сваляве также без осадков, температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31 градус. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +28...+34 градуса. В центре Украины небольшая облачность, также без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +29...+34 градуса. На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +29...+34 градусов. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +31...+36 градусов. В Крыму малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +29...+34 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +17...+19 градусов, днем +31...+33 градусов. 30 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23…+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +21 градус. Погода 31 августа от Гидрометцентра. Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень. Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.