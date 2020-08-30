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30 августа 2020, воскресенье, 20:34 12 Карта
Общество 2020-08-30T21:30:01+03:00
Українські Новини
Жарко и сухо во всех регионах: прогноз погоды на последний день лета

Жарко и сухо во всех регионах: прогноз погоды на последний день лета

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, погода летом
Погода. Фото: taringa.net
Погода. Фото: taringa.net

В то время, как в последние выходные лета в Украине была идеальная погода для пикников и пляжа, в понедельник, 31 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +31…+33 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +14...+20 градусов, днем ​​+27...+33 градуса.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +​​23...+28 градусов.

В Моршине также без осадков, температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +​​25...+27 градусов.

В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем ​​+25...+27 градусов.

В Сваляве также без осадков, температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем ​​+29...+31 градус. 

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +​​28...+34 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, также без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем ​​+29...+34 градуса.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем ​​+29...+34 градусов. 

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем ​​+31...+36 градусов.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем ​​+29...+34 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +17...+19 градусов, днем ​​+31...+33 градусов.

30 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23…+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +21 градус.

Погода 31 августа от Гидрометцентра.Погода 31 августа от Гидрометцентра.

Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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