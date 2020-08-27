Определились возможные соперники киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

Вслед за победой киевского "Динамо" в Суперкубке Украины, определились все возможные соперники киевлян в квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает УЕФА. В прошлом сезоне в национальном чемпионате "Динамо" заняло второе место, поэтому в квалификацию Лиги чемпионов команда вступит на стадии 3-го квалификационного раунда. Вчера, 26 августа, завершились матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Так, на следующем этапе соперником "Динамо" может стать один из трех европейских клубов: "ПАОК" (Греция), "Рапид" (Австрия), "АЗ Алкмаар" (Нидерланды). На данном этапе победитель будет определяться в одном матче, а не в двух. Жеребьевка 3-го квалификационного раунда пройдет 31 августа. Матчи пройдут 15-16 сентября. В случае победы, динамовцам предстоит еще один этап квалификации, который будет состоять из двух матчей, и пройдет 22-23 и 29-30 сентября. Групповой этап Лиги чемпионов начнется 20-21 октября. Как сообщали Українські новини, "Динамо" презентовало новую форму на сезон 2020-2021. Также в УАФ определились с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в следующем сезоне.