Определились возможные соперники киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

В прошлом сезоне в национальном чемпионате "Динамо" заняло второе место, поэтому в квалификацию Лиги чемпионов команда вступит на стадии 3-го квалификационного раунда.

Вчера, 26 августа, завершились матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Так, на следующем этапе соперником "Динамо" может стать один из трех европейских клубов:

"ПАОК" (Греция),

"Рапид" (Австрия),

"АЗ Алкмаар" (Нидерланды).

На данном этапе победитель будет определяться в одном матче, а не в двух.

Жеребьевка 3-го квалификационного раунда пройдет 31 августа.

Матчи пройдут 15-16 сентября.

В случае победы, динамовцам предстоит еще один этап квалификации, который будет состоять из двух матчей, и пройдет 22-23 и 29-30 сентября.

Групповой этап Лиги чемпионов начнется 20-21 октября.

Как сообщали Українські новини, "Динамо" презентовало новую форму на сезон 2020-2021.

Также в УАФ определились с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в следующем сезоне.

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