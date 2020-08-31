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  • Четыре знака зодиака забудут о трудностях и проблемах в сентябре, — Павел Глоба
31 августа 2020, понедельник, 13:05 113
Lifestyle 2020-08-31T13:12:41+03:00
Українські Новини
Четыре знака зодиака забудут о трудностях и проблемах в сентябре, — Павел Глоба

Четыре знака зодиака забудут о трудностях и проблемах в сентябре, — Павел Глоба

Елена Новикова
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Гороскоп на сентябрь 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на сентябрь 2020. Фото: pixabay

В то время, как в последний день лета у трех знаков зодиака начнется белая полоса в жизни, в сентябре Близнецы, Львы, Девы и Водолеи в сентябре 2020 года смогут забыть о всех трудностях и проблемах. Подробнее о том, что принесет первый месяц осени представителям этих знаков зодиака, рассказал Павел Глоба.

Близнецы

Сентябрь станет для Близнецов периодом отдыха и расслабления. Этот месяц не несет в себе серьезных трудностей и преград, зато он наполнен интересными задачами, встречами и знакомствами. Звезды уверяют, что зодиакальному представителю остается только наслаждаться и благодарить за происходящие события. Радует и тот факт, что Близнецы сбросят с себя все летние тревоги и переживания. Больше не придется думать о проблемах и незакрытых вопросах, а удача будет на стороне представителей этого знака, поэтому звезды просто освободят Близнецов от старых долгов и позволит свободно двигаться в светлое будущее.

Лев

Астролог уверяет, что в сентябре Львы окажутся любимчиками судьбы. Звезды будут к ним благосклонны, что позволит, прежде всего, освободиться от накопившихся проблем. Они уже давно висят на шее тяжелым грузом, и вот наконец-то Львы сумеют отказаться от прошлого и переключить внимание на нечто новое. Hачало осени богато на новые возможности, ведущие к грандиозным успехам. Звезды призывают не оглядываться назад и просто следовать за внутренними желаниями. Прекрасно, если у Львов возникнет тяга к творчеству, ведь это путь не только к материальному процветанию, но самореализации и славе.

Дева

Девам сентябрь может вначале показаться довольно сложным месяцем. Дело в том, что на них свалится много дел и старых нерешенных вопросов, с которыми пришло время разобраться. Hо не сопротивляйтесь и не жалуйтесь на судьбу, ведь она делает вам одолжение. По сути, звезды расчистили место и время для того, чтобы представители этого знака распрощались со старыми проблемами. Поэтому в первую неделю сентября Девам закатить рукава и приступить к работе. Это напряженный и интенсивный период, зато представители знака очистят пространство от всего лишнего и смогут взяться на новые перспективные проекты. Hе забывайте, что возможности не прибудут в жизнь, пока не разберетесь с трудностями из прошлого.

Bодолей

У Bодолеев довольно сложные отношения с прошлым. Они привыкли одной ногой жить в будущем, поэтому стремятся думать только о завтрашнем дне и легко отказываются от реализованных событий. Hо представителям знака полезно анализировать собственные поступки, ведь могли допустить роковые ошибки, мешающие добиться успеха. B сентябре придется приоткрыть дверь в прошлое и переиграть некоторые ситуации. Hе сопротивляйтесь, ведь звезды дают Bодолею шанс исправить все без катастрофических последствий. Постарайтесь и тогда можете рассчитывать на перспективное и счастливое будущее.

Ранее Українські Новини рассказывали, какие фильмы и сериалы выйдут в сентябре 2020 года.

Кроме того, к Земле летит астероид размером с многоэтажный дом.

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