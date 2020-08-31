У трех знаков зодиака начнется белая полоса сегодня, — астролог

В то время, как в воскресенье звезды были на стороне Львов, Весов и Рыб, сегодня у Раков, Скорпионов и Водолеев начнется белая полоса в жизни. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в понедельник, 31 августа, расскажут Українські Новини.

Рак

В понедельник Раки легко смогут справиться в поставленными перед ними задачами, а также успешно завершить сложные дела. Звезды уверяют, что в этот день можно решать не только свои проблемы, а оказывать помощь близким. В начале дня делайте сложную работу, относитесь к своим обязанностям скрупулезно и ответственно. После полудня можно строить планы на перспективу или отправиться в путешествие.

Скорпион

Скорпионы в этот день будут полны энергии, что позволит им смело выполнять важные дела. Любые сложные вопросы будут решаемы и окажутся по плечу. В понедельник звезды советуют во всех делах проявить терпение и выдержку. Лучше не пытаться ускорять события, а постараться реально оценивать ситуацию. Для тех, кто находится в поиске работы, следует обратить внимание на поступающие предложения. Кроме того, перемены могут произойти и в личной жизни.

Водолей

У Водолеев наступит благоприятный период для самосовершенствования. Это время перемен к лучшему. В этот день можно смело браться за сложные дела и проекты. У представителей этого знака получится успешно решить самые важные вопросы. Водолеев также ожидают серьезные перемены в личной жизни. Однако вам не следует излишне рьяно форсировать события. Если не будете суетиться и нервничать, то сумеете найти выход из любой ситуации.

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