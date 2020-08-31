подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 августа 2020, понедельник, 05:15 107
Lifestyle 2020-08-31T05:15:01+03:00
Українські Новини
У трех знаков зодиака начнется белая полоса сегодня, — астролог

У трех знаков зодиака начнется белая полоса сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на понедельник
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в воскресенье звезды были на стороне Львов, Весов и Рыб, сегодня у Раков, Скорпионов и Водолеев начнется белая полоса в жизни. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в понедельник, 31 августа, расскажут Українські Новини.

Рак

В понедельник Раки легко смогут справиться в поставленными перед ними задачами, а также успешно завершить сложные дела. Звезды уверяют, что в этот день можно решать не только свои проблемы, а оказывать помощь близким. В начале дня делайте сложную работу, относитесь к своим обязанностям скрупулезно и ответственно. После полудня можно строить планы на перспективу или отправиться в путешествие.

Скорпион

Скорпионы в этот день будут полны энергии, что позволит им смело выполнять важные дела. Любые сложные вопросы будут решаемы и окажутся по плечу. В понедельник звезды советуют во всех делах проявить терпение и выдержку. Лучше не пытаться ускорять события, а постараться реально оценивать ситуацию. Для тех, кто находится в поиске работы, следует обратить внимание на поступающие предложения. Кроме того, перемены могут произойти и в личной жизни.

Водолей

У Водолеев наступит благоприятный период для самосовершенствования. Это время перемен к лучшему. В этот день можно смело браться за сложные дела и проекты. У представителей этого знака получится успешно решить самые важные вопросы. Водолеев также ожидают серьезные перемены в личной жизни. Однако вам не следует излишне рьяно форсировать события. Если не будете суетиться и нервничать, то сумеете найти выход из любой ситуации.

Ранее Українські Новини рассказывали, какие фильмы и сериалы выйдут в сентябре 2020 года.

Кроме того, к Земле летит астероид размером с многоэтажный дом.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на понедельник

Козероги могут столкнуться с мошенничеством, а Рыб...
Трех знаков зодиака ждет успех в делах сегодня, — ...
Раков ждет удачный день, а у Козерогов возможны ко...
Три знака зодиака столкнутся с препятствиями сегод...
Избирательный процесс на местных выборах начинается 5 сентября, — ЦИК
В "красной зоне" стало на восемь стран меньше. В МОЗ опубликовали новый список
Новости
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
Аномальная жара с нюансами: синоптик дала прогноз на День знаний 00:00 Карта
Хорватия попала в "красную" зону: что изменится для украинских туристов 23:00
В Украине взлетели цены на белокочанную капусту: почем продают овощ 22:28
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона 20:54
30 августа в мире проводится Международный день пропавших без вести. Фото: wordpress.com
"Должны знать судьбу близких". В Красном Кресте рассказали, сколько людей пропали без вести на Донбассе 06:10
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона 20:54
Зеленский заявил о необходимости выяснить правду об Иловайской трагедии 14:26
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
Министр экономики заработал в июле на 100 тыс. гривен меньше своего заместителя 07:00
больше новостей
В МОЗ рассказали, когда в школах могут ввести дистанционное обучение
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok