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27 августа 2020, четверг, 06:00 131
Lifestyle 2020-08-27T06:00:01+03:00
Українські Новини
Супергерои, роботы и медсестра-тиран. Каких сериалов стоит ждать в сентябре

Супергерои, роботы и медсестра-тиран. Каких сериалов стоит ждать в сентябре

Кира Молчанова
Сериал, Премьера, сериалы, зарубежные сериалы

Киноиндустрия пока не балует зрителей новинками. А вот сериалы продолжают выходить с завидной регулярностью. Некоторые из них успели снять до карантина, а какие-то досняли уже после того, как карантин ослабили. Українськi Новини рассказали, какие новинки сериалов будут выходить в первый месяц осени. Возможно, именно они войдут в рейтинг лучших телешоу.

Воспитанные волками

Андроиды Мама и Папа воспитывают человеческих детёнышей на колонизированной планете. Но вскоре проблемой подросшего поколения станут религиозные противоречия, разрешить которые придется именно роботам.

Пацаны

Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев — в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, неофициально известный как "Пацаны".

Сестра Рэтчед

О жестокой медсестре с таким именем мы узнаем из книги Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки". Но как женщина стала настолько беспощадным тираном? Сериал является приквелом к одноименному фильму и рассказывает историю медсестры Милдред, которая из милой девушки превращается в безжалостное чудовище, которое в последствии будет унижать и третировать своих пациентов в психиатрической клинике.

Молодой Валландер

Проект основан на романах шведского писателя Хеннинга Манкеля, по которым уже были созданы другие телепроекты. Однако версия Netflix будет отличаться от них не только возрастом самого персонажа, но и временем действия — сюжет развернётся в Швеции образца актуального 2020-го года. Валландер, только недавно закончивший академию, внезапно оказывается втянут в расследование жестокого преступления, которое ему требуется раскрыть любыми силами.

Dragon's Dogma

Всемирно известный ролевой экшен Dragon's Dogma превратится в анимационный сериал от Netflix. История повествует о человеке, который жаждет отомстить дракону, укравшему его сердце. Он возвращается к жизни и становится Восставшим. Это приключенческая история о человеке, вызов которому бросают демоны, являющиеся воплощением семи смертных грехов.

Третий день

Сэма притягивают странные силы к загадочному острову неподалеку от побережья Британии. Там он оказывается втянут в жизнь местных обитателей. Отрезанные от остального мира, они живут согласно собственным ритуалам, которые заставляют героя снова вспомнить о травме из глубокого прошлого. Когда грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, Сэм понимает, что его жизнь находится под угрозой.

Как сообщали Українські Новини, из-за съемок фильма с Ван-Дамом в Киеве перекрывали одну из улиц.

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Еще раньше Українські Новини рассказывали о лучших сериальных премьерах августа.

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