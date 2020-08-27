Супергерои, роботы и медсестра-тиран. Каких сериалов стоит ждать в сентябре

Киноиндустрия пока не балует зрителей новинками. А вот сериалы продолжают выходить с завидной регулярностью. Некоторые из них успели снять до карантина, а какие-то досняли уже после того, как карантин ослабили. Українськi Новини рассказали, какие новинки сериалов будут выходить в первый месяц осени. Возможно, именно они войдут в рейтинг лучших телешоу.

Воспитанные волками

Андроиды Мама и Папа воспитывают человеческих детёнышей на колонизированной планете. Но вскоре проблемой подросшего поколения станут религиозные противоречия, разрешить которые придется именно роботам.

https://www.youtube.com/watch?v=XZxfLZ7-h9Q#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Пацаны

Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев — в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, неофициально известный как "Пацаны".

https://www.youtube.com/watch?v=lNzDn42Z3Pk#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Сестра Рэтчед

О жестокой медсестре с таким именем мы узнаем из книги Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки". Но как женщина стала настолько беспощадным тираном? Сериал является приквелом к одноименному фильму и рассказывает историю медсестры Милдред, которая из милой девушки превращается в безжалостное чудовище, которое в последствии будет унижать и третировать своих пациентов в психиатрической клинике.

https://www.youtube.com/watch?v=j7xggVhwlEY" frameborder="0" allowfullscreen>

Молодой Валландер

Проект основан на романах шведского писателя Хеннинга Манкеля, по которым уже были созданы другие телепроекты. Однако версия Netflix будет отличаться от них не только возрастом самого персонажа, но и временем действия — сюжет развернётся в Швеции образца актуального 2020-го года. Валландер, только недавно закончивший академию, внезапно оказывается втянут в расследование жестокого преступления, которое ему требуется раскрыть любыми силами.

https://www.youtube.com/watch?v=ST3EMGVfIJY#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Dragon's Dogma

Всемирно известный ролевой экшен Dragon's Dogma превратится в анимационный сериал от Netflix. История повествует о человеке, который жаждет отомстить дракону, укравшему его сердце. Он возвращается к жизни и становится Восставшим. Это приключенческая история о человеке, вызов которому бросают демоны, являющиеся воплощением семи смертных грехов.

https://www.youtube.com/watch?v=sy3VPpYR-P8#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Третий день

Сэма притягивают странные силы к загадочному острову неподалеку от побережья Британии. Там он оказывается втянут в жизнь местных обитателей. Отрезанные от остального мира, они живут согласно собственным ритуалам, которые заставляют героя снова вспомнить о травме из глубокого прошлого. Когда грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, Сэм понимает, что его жизнь находится под угрозой.

https://www.youtube.com/watch?v=YjdJ3kbIRns#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, из-за съемок фильма с Ван-Дамом в Киеве перекрывали одну из улиц.

Украинский фильм "Атлантида" Валентина Васяновича стала потенциальным номинантом премии Европейской киноакадемии. На данный момент в лонг-листе 32 претендента.

Еще раньше Українські Новини рассказывали о лучших сериальных премьерах августа.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости