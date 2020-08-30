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30 августа 2020, воскресенье, 14:25 209
Lifestyle 2020-08-30T14:25:02+03:00
Українські Новини
К Земле летит астероид размером с многоэтажный дом

К Земле летит астероид размером с многоэтажный дом

Кира Молчанова
Космос, Земля, NASA, Астероид
Астероид. Фото: NASA
Астероид. Фото: NASA

Астероид 2011 ES4, который считают потенциально опасным, приближается к Земле. Астрономы сообщают, то он размером с многоэтажный дом.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Астероид приблизится к Земле на максимальное расстояние 1 сентября в 19:12 по киевскому времени. Размеры небесного тела от 22 до 49 метров. Оно приблизится к планете на расстояние около 120 тысяч километров — это примерно в 3,2 раза меньше расстояния от Земли до Луны. Скорость полета астероида составит около семи-восьми километров в секунду.

2011 ES4 был открыт 2 марта 2011 года. Он относится к группе аполлонов — астероидов, у которых траектория полета пересекается с орбитой Земли.

Как сообщают Українські Новини, астероид 1998 OR2, размер которого составляет около 2 километров, и который рассматривают как потенциально опасный, приблизился на минимальное для него расстояние к Земле и полетел дальше.

Ученым удалось сфотографировать двойной астероид, пролетавший мимо Земли. Ранее NASA выложило в сеть новые снимки астероида Бенну, а японский зонд устроил взрыв на астероиде для исследования древних пород.

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