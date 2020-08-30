Что посмотреть в сентябре: самые интересные фильмы-новинки месяца

После и без того достаточно насыщенного кинопремьерами августа, индустрия выходит из традиционного летнего перерыва, и зрителей ожидает немало громких и интересных новинок в кинопрокате. Українські Новини рассказывают, какие фильмы появятся в кинотеатрах в первый месяц осени. Премьеры части фильмов, которые должны были начать прокатывать в августе, в связи с коронавирусом и последовавшими ограничениями, перенесли на сентябрь. "Новые мутанты" В самом начале месяца на экраны выходит фильм от студий Marvel Entertainment и 20th Century Studios, режиссера Джоша Буна, "Новые мутанты". История о пятерых юных подростках-мутантов, которых держат на закрытой базе. Они не знают, какой силой на самом деле обладают, и как их способностями хотят воспользоваться те, кто их держит в неволе. Одну из главных ролей в фильме играет Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале "Игра престолов". Фильм в жанрах фантастика и экшн подойдет тем, кто соскучился по супергеройским боевикам от Marvel. Премьера в Украине: 3 сентября. "Билл и Тед" Комедия от режиссера фильмов "РЭД 2", "Аферисты: Дик и Джейн развлекаются", "В поисках галактики", Дина Паризо. Главную роль в ленте играет Киану Ривз. История о двух путешествующих во времени друзьях Билле и Теде, которые отправляются в прошлое для того, чтобы записать рок-н-ролл хит и спасти таким образом вселенную, согласно пророчеству, полученному ими ранее. Компанию им составляют их дочери, а также несколько исторических личностей. Премьера в Украине: 3 сентября. "Где ты, Адам?" Украинская документальная картина режиссера Александра Запорощенко рассказывает о древнем монастыре Дохиар на Афоне и монахах, которые там живут. Центральной фигурой повествования является игумен Григорий. Премьера в Украине: 3 сентября. "Забытые" Еще один украинский фильм, но на этот раз художественный. Картина режиссера Дарьи Онищенко повествует о любви учительницы Нины и семнадцатилетнего Андрея. Их чувства могут стать единственной возможностью для спасения в ситуации, где война разрушает все вокруг. Именно этот фильм открывал Киевский международный кинофестиваль "Молодость" в этом году. Премьера в Украине: 3 сентября. "Мулан" Американский фильм с актерским составом из Китая. Храбрая девушка Мулан отправляется защищать свою страну от беспощадных захватчиков, надвигающихся с севера, вместо своего старого отца, притворившись парнем. Ей необходимо преодолеть сложный путь, чтобы стать одним из самых великих воинов в Китае. Премьера в Украине: 10 сентября. "Махинаторы" Молодой шотландский парень хочет стать музыкальным продюсером. Он приглашает легендарную группу Iron Maiden для того, чтобы они сыграли концерт в его городе. Но есть одна проблема – денег на организацию шоу у парня нет. За помощью он обращается к бандитам. Премьера в Украине: 17 сентября. "Антебеллум" Запутанная история в жанре драмы, рассказывающая об известной писательнице Веронике Ханли, которая должна раскрыть одну страшную тайну, дабы обрести спокойствие и вернуться к обычной жизни. Но времени для раскрытия тайны у нее все меньше. Премьера в Украине: 17 сентября. "Война с дедушкой" Семейная комедия с Робертом Де Ниро в главной роли. После смерти жены старик Джек переезжает в дом своих детей и занимает комнату своего внука Питера. Мальчик любит деда, но отдавать свою комнату ему он не намерен. Да и Джек еще не растерял задора и хитрости. Между ними начинается борьба за комнату. Премьера в Украине: 24 сентября. "Тарас. Возвращение" Историческая драма украинского режиссера Александра Денисенко, которая рассказывает о последних месяцах ссылки великого украинского поэта и художника Тараса Шевченко в казахских степях. Премьера в Украине: 24 сентября. "Морские паразиты" Фильм ужасов, повествующий о молодой девушке, которая изучает биологию. Проходя практику на рыболовецком судне, она оказывается с командой корабля в запрещенной зоне, где им встречается морское чудовище. Их жизни теперь зависят от молодой девушки-ученого. Премьера в Украине: 24 сентября. "Гренландия" Осколок кометы падает на Землю, вызывая хаос и разрушения. Семья Джона и Эллисон Гэррити пытается добраться до убежища и выжить. Премьера в Украине: 24 сентября. "Я работаю на кладбище" Еще одна украинская картина режиссера Алексея Тараненко. Драма рассказывает о человеке, который устроился работать продавцом памятников на кладбище. Пытаясь найти спокойное занятие, он сталкивается с другими людьми и историями, в результате чего начинает меняться. Премьера в Украине: 30 сентября. Как сообщали Українські новини, в сентябре выйдет немало интересных сериалов. Также украинский фильм "Атлантида" Валентина Васяновича стал потенциальным номинантом премии Европейской киноакадемии.