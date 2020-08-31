В Киевской области начало падать количество новых случаев COVID-19

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 30 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 89 человек до 5 669, в то время, как за прошедшие сутки количество тестов на COVID-19 уменьшилось почти на треть.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 31 августа 2020 на 10:00 официально подтверждено 5 669 случаев заболевания коронавирус. В том числе у 483 детей и у 764 медицинских работников. За сутки подтверждено 89 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 4-х детей в возрасте от 5 до 15 лет и у 85 взрослых лиц", - говорится в нем.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 894 больных, на самоизоляции (под наблюдением) - 4 775 человек.

Выздоровели всего 3 611 человек, из них 305 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет.

За отчетные сутки сообщений о выздоровлении не поступало.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 96 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки сообщений о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 не поступало.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 91 человека до 5 580, умерших - на 1 человека до 96.

Также после однодневного падения заболеваемость коронавирусом снова увеличилась.

Ранее сообщалось о том, какие регионы отнесены к "красной" зоне.

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