подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 августа 2020, понедельник, 11:32 48
Медицина 2020-08-31T12:00:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области начало падать количество новых случаев COVID-19

В Киевской области начало падать количество новых случаев COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус в Киевской области. Фото: pixabay
Коронавирус в Киевской области. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 30 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 89 человек до 5 669, в то время, как за прошедшие сутки количество тестов на COVID-19 уменьшилось почти на треть.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 31 августа 2020 на 10:00 официально подтверждено 5 669 случаев заболевания коронавирус. В том числе у 483 детей и у 764 медицинских работников. За сутки подтверждено 89 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 4-х детей в возрасте от 5 до 15 лет и у 85 взрослых лиц", - говорится в нем.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 894 больных, на самоизоляции (под наблюдением) - 4 775 человек.

Выздоровели всего 3 611 человек, из них 305 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет.

За отчетные сутки сообщений о выздоровлении не поступало.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 96 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки сообщений о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 не поступало.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 91 человека до 5 580, умерших - на 1 человека до 96.

Также после однодневного падения заболеваемость коронавирусом снова увеличилась.

Ранее сообщалось о том, какие регионы отнесены к "красной" зоне.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Covid-19 Распространение коронавируса заражение коронавирусом Коронавирус в Киевской области

Председатель Львовского облсовета Ганущин заболел ...
Весь класс отправят на 14-дневную самоизоляцию, ес...
В Ворзеле на карантин закрыли роддом из-за рожениц...
В первый месяц школы общение детей с бабушками и д...
После однодневного падения заболеваемость коронавирусом снова увеличилась
Финансисты прогнозируют девальвацию гривны к концу 2020
Новости
Минздрав хочет закупить препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса 12:00
Председатель Львовского облсовета Ганущин заболел коронавирусом 11:45
Заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе Донбасса не отвечает национальным интересам, – Аваков 11:37
В Киевской области начало падать количество новых случаев COVID-19 11:32
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже падают третью неделю подряд 11:32
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона 20:54
Зеленский заявил о необходимости выяснить правду об Иловайской трагедии 14:26
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
Кравчук и Фокин готовы ехать на переговоры на неподконтрольную часть Донбасса 09:50
больше новостей
Карантин в Украине. Какие регионы отнесены к "красной" зоне
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok