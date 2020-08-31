Минздрав хочет закупить препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения инициирует проведение централизованных закупок противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения коронавирусной инфекции, которой в Украине заразились уже больше 120 тыс. человек.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Минздрав инициировал постановление правительства относительно централизованной закупки одного из лекарственных средств. Это "Ремдесивир", - сказал он.

По словам Степанова, в других странах препарат продемонстрировал неплохие результаты при лечении коронавирусной инфекции.

Также министр намерен инициировать проверки обеспеченности больниц, принимающих больных с COVID-19, соответствующими лекарствами.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве заявили, что за минувшие сутки в Украине был подтвержден еще 2 141 новый случай заражения COVID-19.

Также ранее сообщалось о том, какие регионы отнесены к "красной" зоне.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что весь класс отправят на 14-дневную самоизоляцию, если хотя бы один ученик заболеет коронавирусом.

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