подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 августа 2020, понедельник, 12:00 497
Общество 2020-08-31T12:00:49+03:00
Українські Новини
Минздрав хочет закупить препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса

Минздрав хочет закупить препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, вакцина от коронавируса, коронавирус в Украине, лечение коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения инициирует проведение централизованных закупок противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения коронавирусной инфекции, которой в Украине заразились уже больше 120 тыс. человек.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Минздрав инициировал постановление правительства относительно централизованной закупки одного из лекарственных средств. Это "Ремдесивир", - сказал он.

По словам Степанова, в других странах препарат продемонстрировал неплохие результаты при лечении коронавирусной инфекции.

Также министр намерен инициировать проверки обеспеченности больниц, принимающих больных с COVID-19, соответствующими лекарствами.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве заявили, что за минувшие сутки в Украине был подтвержден еще 2 141 новый случай заражения COVID-19.

Также ранее сообщалось о том, какие регионы отнесены к "красной" зоне.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что весь класс отправят на 14-дневную самоизоляцию, если хотя бы один ученик заболеет коронавирусом.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус вакцина от коронавируса коронавирус в Украине лечение коронавируса

Минздрав отнес Сербию к странам "зеленой зоны", а ...
Председатель Львовского облсовета Ганущин заболел ...
Президент Румынии заявил, что страна не станет зак...
В Киевской области начало падать количество новых ...
После однодневного падения заболеваемость коронавирусом снова увеличилась
Финансисты прогнозируют девальвацию гривны к концу 2020
Новости
Минздрав хочет закупить препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса 12:00
Председатель Львовского облсовета Ганущин заболел коронавирусом 11:45
Заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе Донбасса не отвечает национальным интересам, – Аваков 11:37
В Киевской области начало падать количество новых случаев COVID-19 11:32
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже падают третью неделю подряд 11:32
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона 20:54
Зеленский заявил о необходимости выяснить правду об Иловайской трагедии 14:26
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
Кравчук и Фокин готовы ехать на переговоры на неподконтрольную часть Донбасса 09:50
больше новостей
Карантин в Украине. Какие регионы отнесены к "красной" зоне
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok