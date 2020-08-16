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16 августа 2020, воскресенье, 12:22 177
Жизнь 2020-08-16T12:22:31+03:00
Українські Новини
Отпуск для украинцев в Хорватии: правила пересечения границ в условиях карантина

Отпуск для украинцев в Хорватии: правила пересечения границ в условиях карантина

Елизавета Кесельман
Хорватия, Пересечение границы, Отпуск в Хорватии
Хорватия. Фото: pixabay
Хорватия. Фото: pixabay

В конце июля Хорватия заявила о том, что продлила условия въезда для украинцев на свою территорию до 15 августа. Но, 10 августа, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что Хорватия внесена в список "зеленых" стран. 

Так, ранее после отпуска в Хорватии украинцы обязаны были проходить двухнедельную самоизоляцию, либо же сдавать тест на коронавирус. ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования.

Но с 10 августа, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Хорватии, власти заявили об отмене карантина и прохождения теста на коронавирус по прибытии в Украину.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве объяснили, что делать украинцам при возвращении из "красных зон"

Кроме того, туристка из Украины рассказала о том, как и с какими ограничениями столкнулась во время отпуска в Хорватии. 

Тем временем, после возвращения из Египта украинцам не нужно проходить изоляцию: какие правила действуют для туристов. 

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