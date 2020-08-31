"Мотор Сич" приостановил работу в Хмельницкой области из-за вспышки коронавируса

Вслед за информацией о том, что в Украине 29 регионов отнесены к "красной" зоне эпидемической опасности , стало известно о вспышке коронавируса на "Мотор Сич" среди работников, завод приостановил работу.

Об этом говорится в сообщении Хмельницкой областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"В связи с такой высокой заболеваемостью завод приостановил свою деятельность, и с 26 августа находится на карантине", – сказано в нем.

По состоянию на 28 августа было зафиксировано 65 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Крупнейший производитель авиационных двигателей и газотурбинных установок компания "Мотор Сич" (Запорожье) приостановила работу завода в Волочиском районе Хмельницкой области.

Кроме того, в период с 23 по 28 августа было выявлено 5 случаев на Хмельницкой АЭС.

Как сообщали Українські новини, СБУ уже 3 года расследует диверсию на "Мотор Сичи", но не отчитывается о результатах.

Также эксперты рассказали о суде по аресту акций "Мотор Сич".

Кроме того, Минздрав увеличил количество тестов на коронавирус еще на треть.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости