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28 августа 2020, пятница, 12:05 239
Общество 2020-08-28T13:30:03+03:00
Українські Новини
Минздрав за сутки увеличил количество тестов на коронавирус еще на треть

Минздрав за сутки увеличил количество тестов на коронавирус еще на треть

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, Тест на коронавирус
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

27 августа было проведено 21 507 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 37,5% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 20 240 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 1,6% меньше по сравнению с 26 августа.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 41 747 тестирований, из них 21 507 методом ПЦР, а также 20 240 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 494 243 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 28 августа поступило 2 812 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года поступило 174 623 сообщения о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом стремительно растет третий день подряд.

Также 29 регионов отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой".

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