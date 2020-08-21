СБУ уже 3 года расследует диверсию на "Мотор Сичи", но не отчитывается о результатах

Служба безопасности Украины продолжает осуществлять досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Сич" с 2017 года без обнародования результатов.

Об этом сообщила неправительственная организация StateWatch, ссылаясь на ответ СБУ на запрос проекта "Марлин".

На уточняющий вопрос, сообщалось ли кому-нибудь подозрение в совершении преступления в рамках данного расследования, в СБУ не ответили.

"Другие запрашиваемые сведения в соответствии со ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины можно разглашать только с разрешения следователя или прокурора, пока такое разрешение не получено", - говорится в ответе.

Напомним, еще в апреле 2018 года СБУ провела обыски в компании "Мотор Сич" в связи с подозрением в подготовке к диверсии.

По имеющимся у СБУ данным, представители китайской компании Skyrizon Aircraft развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии "Мотор Сич".

"Представители компании-нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела", - указано в документе.

Уголовное производство №22017000000000272 открыто еще в июле 2017 года по ст. 14 (приготовление к преступлению) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

В 2018 году на акции "Мотор Сичи" был наложен арест, который продолжается и до сих пор. В марте этого года адвокаты китайской компании пытались отменить арест акций, но Шевченковский районный суд Киева отказал.

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