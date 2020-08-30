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30 августа 2020, воскресенье, 10:47 965
Общество 2020-08-30T11:30:16+03:00
Українські Новини
После антирекорда заболеваемость коронавирусом в Украине снизилась

После антирекорда заболеваемость коронавирусом в Украине снизилась

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

29 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 096 до 119 074, количество умерших от заболевания - увеличилось на 35 человек до 2 527 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев сократилось на 15,5%, новых летальных случаев - уменьшилось на 14,6%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 30 августа в Украине зарегистрированы 119 074 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 527 летальных, 56 734 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 096 новых случаев заболевания, выздоровело 596 человек, умерло 35 человек.

Таким образом, 29 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 096 против 596.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 30 августа составило 59 813 человек, что на 2,5% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (14 356), в Киеве (13 093) и Черновицкой области (10 145).

В Ривненской области зафиксировано 9 098 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской – 9 014 случаев, в Харьковской - 8 889, в Закарпатской - 7 456, в Одесской – 7 094, в Тернопольской - 5 865, в Киевской - 5 580, в Волынской - 5 417, в Винницкой - 3 948, в Житомирской - 3 213, в Хмельницкой - 2 402, в Днепропетровской - 2 306 случаев.

1 777 случаев выявлены в Черниговской области, 2 306 случаев - в Запорожской, 1 538 случаев - в Черкасской, 1 456 случаев - в Сумской, 1 416 случаев - в Донецкой, 1 169 случаев - в Николаевской, 810 случаев - в Кировоградской, 770 случаев - в Полтавской, 392 случая - в Херсонской и 312 случаев - в Луганской области.

27 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 438 до 114 497, количество умерших от заболевания - уменьшилось на 48 человек до 2 451

Тем временем Украина находится на грани второй волны коронавируса

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