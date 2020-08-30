Трех знаков зодиака ждет успех в делах сегодня, — астролог

В то время, как в субботу Овны, Близнецы и Стрельцы столкивались с препятствиями, сегодня у Львов, Весов и Рыб будет удачный день. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в воскресенье, 30 августа, расскажут Українські Новини.

Лев

Звезды обещают Львам хороший день, в течение которого можно уладить некоторые финансовые вопросы и завести новые знакомства, которые будут полезны в будущем. При этом будьте осмотрительны, сегодня легко оступиться и пойти неверным путем из-за упрямства и неверных суждений.

Весы

Весов ждет удачный день. Не исключено, что в воскресенье можно поправить свое финансовое положение, улучшить жилищные условия. После обеда будьте настойчивы в своих желаниях. Это будет благоприятное время для сделок и приобретений. Можно строить смелые планы на перспективу и решать важные вопросы.

Рыбы

В этот день удача будет на стороне Рыб. В воскресенье не витайте в облаках и постарайтесь строить реалистичные планы. В этот период представители знака будут полны творческих планов, что подарит возможности для экспериментов. Звезды рекомендуют не сидеть сложа руки, активно работать, начинать свое дело, участвовать в больших мероприятиях, крупных соревнованиях.

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